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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية.. المصريون في بولندا يشاركون بعملية الاقتراع

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية ببولندا

توافد أبناء الجالية المصرية في بولندا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

وبدأ المصريون المقيمون خارج البلاد صباح الجمعة، التصويت في انتخابات الرئاسة، قبل أيام من انتخابات الداخل التي تنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتفتح 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى الأحد، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد من يحق لهم التصويت من المصريين بالخارج، لكن وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها "واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج الذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليونا في مختلف دول العالم".

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية.

 

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