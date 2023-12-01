أسامة خليل يفتح النار على إيهاب جلال: لا يصلح للإسماعيلي

وجَهَ أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي.



وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:



" إيهاب جلال لا يصلح لقيادة النادي الإسماعيلي ولا يجيد تحفيز اللاعبين والسيطرة عليهم ، وليس الرجل المناسب في هذا التوقيت".

وأضاف: " أتعجب ممن يشيدون بآداء النادي الاسماعيلي منذ بداية الموسم ، فماذا أفعل بالآداء الجيد ؟ وما فائدة آداء بدون نتائج ، في نهاية الأمر الفريق حصد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو معدل كارثي ، وأسوأ موسم في تاريخ الدراويش ، حتى أسوأ من موسم الهبوط عام 1958".

وأضاف: " أطالب مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المهمة إلى أحد أبناء النادي في الفترة المقبلة ".