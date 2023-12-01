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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة خليل يفتح النار على إيهاب جلال: لا يصلح للإسماعيلي

صدى البلد

وجَهَ أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي.


وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:


" إيهاب جلال لا يصلح لقيادة النادي الإسماعيلي ولا يجيد تحفيز اللاعبين والسيطرة عليهم ، وليس الرجل المناسب في هذا التوقيت".

وأضاف: " أتعجب ممن يشيدون بآداء النادي الاسماعيلي منذ بداية الموسم ، فماذا أفعل بالآداء الجيد ؟ وما فائدة آداء بدون نتائج ، في نهاية الأمر الفريق حصد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو معدل كارثي ، وأسوأ موسم في تاريخ الدراويش ، حتى أسوأ من موسم الهبوط عام 1958".

وأضاف: " أطالب مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المهمة إلى أحد أبناء النادي في الفترة المقبلة ".

إسلام صادق أسامة خليل الدوري الممتاز الإعلامي إسلام صادق النادي الاسماعيلي

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