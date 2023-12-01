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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدينة الجلود تتعاون مع الوكالة الألمانية لتطوير مناهج التعليم المزدوج

صدى البلد

أعلنت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان عن تعاون استراتيجي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بخصوص تطوير مناهج التعليم المزدوج في قطاع الجلود. 

ومن جهته أعرب المهندس فرج السنان، رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة - المشرف علي مدينة الجلود بالعاشر من رمضان- عن ترحيبه بالتعاون مع الوكالة الألمانية وغيرها من الجهات لتنمية مدينة الجلود وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى الشراكة مع الوكالة الألمانية ستساهم بشكل كبير في العمل علي تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج و المهارات المطلوبة في قطاع الجلود.

وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس مركز الجلود المتطورة خلال جولة لوفد الوكالة الألمانية بالمدينة أول أمس أن الهدف من الجولة هو رصد الجدارات والمهارات المطلوبة لتضمينها في مناهج التعليم المزدوج من زيارة المصانع ومشاهدة المعدات والآلات والمصانع واستطلاع رأي أصحاب المصانع فيما يخص احتياجاتهم من العمالة المؤهلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)  على أن تكون المناهج مقسمة قسمين أحدهما لمجال الأحذية والآخر للمصنوعات الجلدية، مؤكدًا أن الوفد تأكد إن الجدارات والمهارات تتطلب ضرورة وجود منهجين لهذا القطاع وليس منهجا واحدًا.

وأشار زلط إلي أنه من المقرر قيام الوكالة الألمانية بتنظيم ورشة عمل لمدة 4 أيام وسيتم دعوة مستثمري المصانع للاتفاق علي الجدارات المطلوبة، يعقبها ورشة لمطابقتها وتضمينها المناهج خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن جولة الوفد الألماني في مدينة الجلود تضمنت زيارة عدة مصانع أبرزها «Am group»، و «Vento» و «Buk».

وقال المهندس أحمد الألماني عضو مجلس ادارة مدينة الجلود حرص الجميع  علي بذل كافة الجهود  علي مختلف المستويات لتحسين أداء المصانع بالمدينة وتلبية كافة احتياجاتهم ومن بينها توفير العمالة المؤهلة. 

وأضاف أنه تم البدء في التعاون مع الوكالة الألمانية كخطوة أساسية لتطوير وتوفير مناهج تعليمية تلبي متطلبات الصناعة وتعكس التطورات الحديثة في هذا المجال.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين يحيي خبير مشروع دعم التشغيل في الوكالة الألمانية أهمية التعرف علي جدارات واحتياجات المصانع المختلفة لتطوير المناهج الخاصة بمهنة صناعة الجلود في مصر.

وأشارت الي اهمية دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي في تدريب الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الخضراء في صناعة الجلود.

وتابعت انه في إطار هذا التعاون، ستقوم الوكالة الدولية الألمانية بتقديم الخبرات والاستشارات الفنية لتطوير وتحسين مناهج التعليم المزدوج بقطاع الجلود، عبر تقييم الاحتياجات والتحليل المهني وتصميم مواد تعليمية تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية وتعمل علي تنمية المهارات العملية للطلاب.

وكشفت عن تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون مع المصنعين للعمل علي سرعة انجاز وتجهيز تلك المناهج خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس محمد العوضي استشاري بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية أنه من المرتقب أن يترتب على هذا التعاون تحقيق تقدم كبير في تعزيز التعليم المزدوج بقطاع الجلود وتطوير القوى العاملة المهنية في هذا المجال، بما يساهم في تلبية احتياجات المصانع.

ومن جانبه أشاد أشرف مرعي المدير الإقليمي للاتحاد العربي لتنمية الصادرات  والصناعات الجلدية وأحد أصحاب المصانع بمدينة الجلود بالجهود التي تقوم بها إدارة مركز الجلود المتطورة خلال الفترة الأخيرة لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين للمساهمة في استمرارية الإنتاج .

وأكد مرعي على ضرورة تعديل المناهج مدارس التعليم الفني الخاصة بقطاع الجلود لتخريج دفعات تواكب احتياجات سوق العمل، مقترحا أن يتضمن المنهج الجديد لقسم المصنوعات الجلدية كيفية تصنيع الشنط الحريمي والرجالي، المحفظة، الحزام، والملابس الجلدية.

مدينة الجلود العاشر من رمضان الوكالة الألمانية التعليم المزدوج

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