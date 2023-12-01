حماية المستهلك يتلقى 4100 شكوى وبلاغ في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك "الإنفوجراف الأسبوعي " حول حصاد أهم الأنشطة والشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر الماضي ،حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي والذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " ،وجاءت كالتالي:

مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز:

- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 4100 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال الأسبوع الجاري عقب الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الأسبوع عدد 188 بلاغ عن إرتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارتي (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات )والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوي والبلاغات.

ثانيا : الحملات الرقابية :

- حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز) بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات في الفترة من 25 – 30 نوفمبر عن الآتي :

1-شن 182 حملة رقابية مكبرة

2- المرور علي عدد 2740 منشأة تجارية

3- تحرير 730 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 67.38 طن تنوعت بين :

- 43.31 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 14.43 طن أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 2.5 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 500 ك مكرونة (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 2.5 طن لحوم وأسماك ( غير صالحة للإستهلاك )

- 2800 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 8707 علبة سجائر( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 1596 علبة أدوية ( غير مصرح بتداولها )

- 5.62 طن أعلاف وأسمدة ( مجهول المصدر )



قطاع القاهرة الكبرى:



واختصت (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالمحافظات الآتية ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) بشن حملات رقابية مٌكثفة لإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق وأسفرت النتائج عن :

1- توجيه 56 حملة رقابية خلال الأسبوع الماضي مختلف المناطق بنطاق القطاع

2-المرور علي عدد 622 منشأة تجارية

3- تحرير عدد 118 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة).

4- بإجمالي مضبوطات 3.54 طن تنوعت بين :

- 2 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

-642 مواد غذائية متنوعة ( مجهول المصدر – غير صالحة للإستهلاك )

قطاع وجه بحري والدلتا:

فيما اختصت أفرع الجهاز الإقليمية بالقطاع بالمحافظات الآتية (المنوفية –الشرقية –كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية –البحيرة – الإسكندرية ) بشن حملات رقابية مٌكثفة لإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق وأسفرت النتائج عن الآتي :

- توجيه 48 حملة رقابية خلال الأسبوع الماضي بعدة مناطق متفرقة

2-المرور علي عدد 893 منشأة تجارية

3- تحرير عدد 196 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 55.45 طن تنوعت بين :

- 37.16 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 10.2 طن أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 500 ك دقيق ( مجهول المصدر )

- 1900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 2.46 طن لحوم وأسماك ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي )

- 3.15 طن مواد غذائية مختلفة ( مجهول االمصدر )

- 4424 علبة سجائر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 1596 علبة أدوية ( غير مصرح بتداولها )

- 5 طن أعلاف وأسمدة ( مجهول المصدر ).

قطاع وجه قبل :

فيما اختصت أفرع الجهاز الإقليمية بالقطاع بالمحافظات الآتية (الفيوم - بني سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج – قنـا - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد) بشن حملات رقابية مٌكثفة لإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق وأسفرت النتائج عن:

- توجيه 56 حملة رقابية خلال الأسبوع الماضي بعدة مناطق متفرقة

2-المرور علي عدد 948 منشأة تجارية

3- تحرير عدد 299 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 6.91 طن تنوعت بين :

- 3.77 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 4.16 طن أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 2 طن دقيق ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 500 ك مكرونة ( مجهول المصدر )

- 1.32 طن مواد غذائية متنوعة ( غير صالحة للإستهلاك )

655 علبة سجائر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

قطاع مدن القناة وجنوب سيناء:

فيما اختصت أفرع الجهاز الإقليمية بالقطاع بالمحافظات الآتية (الإسماعلية – السويس – بورسعيد – دمياط – جنوب سيناء ) بشن حملات رقابية مٌكثفة لإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق وأسفرت النتائج عن الآتي :

- توجيه 22 حملة رقابية خلال الأسبوع الماضي بعدة مناطق متفرقة

2-المرور علي عدد 277 منشأة تجارية

3- تحرير عدد 117 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 1.47 طن تنوعت بين :

- 380 ك سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 1.3 طن مواد غذائية (مجهول المصدر)

- 2.5 طن لحوم وأسماك (غير صالحة للإستهلاك)

- 625 أعلاف وأسمدة (مجهول المصدر )

- 3628 علبة سجائر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر ).

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، و استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وقد صرح السجيني أن الحبس سنة وغرامة تصل الي (مليوني جنيه ) عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتكليفات محددة واضحة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .

يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .