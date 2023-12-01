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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريون في ميلانو يتوافدون على مقر القنصلية المصرية للإدلاء بأصواتهم.. صور

صدى البلد

شهد مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة ميلانو بإيطاليا إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج في أول يوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  .


وقال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، أن هناك تظاهرة حب وحالة حراك كبير من الجالية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي مؤكدين على تقديم صورة حضارية وجميلة في ماراثون انتخابي يعبر عن مدى عظمة مصر والمصريين .

وأكد علاء زياد، أن حزب حماة الوطن قام بعقد العديد من المؤتمرات والفعاليات والتواصل مع أبناء الجالية المصرية خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات لإظهار الشكل الحضاري الذي يعبر عن عظمة مصر والمصريين.


وأشار، إلى أنه تم توفير وسائل انتقال لمقر القنصلية بميلانو للمساعدة في الوصول و الإدلاء بالأصوات و المشاركة في هذا العرس الديمقراطي  .


وأكد مساعد الأمين العام لامانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، أن ممثلي الحزب يعملون على قدم وساق في تيسير العملية الانتخابية كما ان الحزب عمل خلال الفترة الماضية على دعم مرشحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام الجمهورية الجديدة في مصر وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات وطننا العزيز مصر.

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المصريين بالخارج ميلانو إيطاليا الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة

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