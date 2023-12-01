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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع سيدة وابنها في بلدة حولا جنوب لبنان بنيران مدفعية الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة المنار اللبنانية ان  سيدة ونجلها في بلدة حولا جنوب لبنان؛ قتلا جرَّاء سقوط قـذيـفــة من مدفعية الاحـــتلال على منزلهما".

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وتم إطلاق صاروخ كورنيت اتجاه هدف في مستوطنة المنارة بالجليل

وذكر حزب الله اللبناني في بيان سابق له؛ قصفه تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.


من جانبها؛ دكت كتائب القسام تجمعات قوات العدو شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل

وأشارت الكتائب الي انه تم استهدف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بـ 4  قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

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