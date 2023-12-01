القومى للحوكمة يعقد لقاء للأطفال ذوى الاحتياجات للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلًا في مركز التنمية الأفريقي؛ فعاليات اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" لأطفال المرحلة الابتدائية من سن 8 سنوات، وذلك لعدد 18 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة إصدار قصص الأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تستهدف الأطفال من سن 8 - 12 عامًا وتقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063.



ورشة عمل

من جانبها قالت د. حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقى بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن ورشة العمل المقدمة للأطفال الصم وضعاف السمع تُعقد تحت مظلة مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" والتي تهدف للوصول لجميع الأطفال دون ترك أي طفل خلف الركب، مشيرة إلى عقد اللقاء التوعوي بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.