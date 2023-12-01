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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد الجمعيات الأهلية: المشاركة بانتخابات الرئاسة واجبة.. وإنجازات 10 سنوات تتحدث عن نفسها

صدى البلد

نظم المجلس الوطني للتدريب والتعليم، برئاسة الدكتور صفوت النحاس "الملتقى الوطني في حب مصر"؛ دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، بحضور النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق، وقيادات المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

ومن جهته، طالب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية نائب رئيس مجلس الأمناء، المواطنين، بتلبية نداء الوطن، والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، في العاشر من ديسمبر الجاري؛ لأن الاستحقاق الدستوري حق وواجب لاختيار رئيس حكيم وعاقل ومتزن وقوي، قادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن، في ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة.

وقال عبد القوى خلال "الملتقى الوطني فى حب مصر" لدعم الرئيس السيسي، إن إنجازات الرئيس تتحدث عن نفسها، سواء ما حدث من مبادرات، مثل “تكافل وكرامة” من مليون و700 ألف مواطن مستفيد فى 2014، إلى 5 ملايين و200 ألف خلال العام الحالي، أيضا الانفاق على قطاع الصحة وصل إلى 220 مليار جنيه، والطفرة في قطاع النقل والمواصلات لإحداث تنمية في المحافظات، خاصة المناطق الصناعية، فضلا عن مبادرة حياة كريمة، ونقل 58 مليون مواطن دون حياة كريمة إلى مواطنين يستحقون الحياة الكريمة.

وأضاف عبد القوى لا توجد دولة على مستوى العالم دون مشكلات، لكن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية، لا ينكرها أحد، بداية من شق قناة السويس الجديدة، وحتى الحفاظ على وجود رغيف خبز ثمنه 5 قروش.


ومن جهته، أعلن الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق في العام 2022، مبادرة اندماج مؤسسات المجتمع المدني لبناء المستقبل، ودورنا فى المجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن نكون الظهير المدني للدولة المصرية في الإصلاح الإداري

وقال عبد الوهاب خلال الملتقى إن لدينا توجهين فى التدريب والتعليم أولهم تعزيز الاستثمار البشرى لأن مصر دولة شابة وأن 60 مليون مصري قادرون على الإنتاج، لكن لدينا تقصير في المخرجات، ونستطيع أن نحقق نتائج لصالح الاقتصاد المصري بعيدا عن القروض واستثمارات الخارج.

وأضاف أن كل شخص لديه مهنة يستطيع أن يحقق عائدا وقيمة مضافة لجيله والجيل الذي يليه، والمجلس استطاع أن يدرب نحو 45 ألف شخص في أكثر من 18 محافظة، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس التدريب في عام، أفضل من التعليم فى 10 سنوات؛ لتحقيق نتائج أسرع.

وأشار عبد الوهاب إلى أن لدينا تعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، واستطعنا مؤخرا إنشاء شعبة للتدريب تابعة لاتحاد الغرف التجارية. 

 

ومن جهته، أكد الدكتور محمد السيد شريف مدير وحدة تكنولوجيا التعليم بجامعة الأزهر والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، إن لدينا خبراء مصريين على مستوى العالم، ودورنا الاستفادة من هذه الخبرات الواسعة. 

وقال شريف إن لدينا 24 مليون موظف في مصر، سواء العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والاستثمار، ومطلوب توفير دورات تثقيفية وليس تعليمية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.


ومن جهتها، قالت الدكتورة راندا الشافعي، رئيس لجنة المرأة بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن التوجه إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أسهم في نقل مصر إلى مراكز متقدمة في التصنيف العالمي.

وأشارت الشافعي، إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لـ 20 سيدة، بعد تدريبهن لتأهيلهن لسوق العمل، لتنفيذ الخطة الطموحة للمجلس لدعم المرأة في عام 2024، وذلك بالتدريب والتأهيل على أعمال الحرف اليدوية، وإقامة المعارض؛ لتسويقها، وتعزيز شعار “صنع في مصر”.

حضر الملتقى، لفيف من قيادات الدولة، ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، في مشهد رائع من التلاحم الوطني والاصطفاف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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