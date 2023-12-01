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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وليست حركة حماس. 

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن الاحتلال في حالة حرب مع حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه لن ينعم الفلسطينيين أو الإسرائيليين بالأمن مع وجود حماس.

وادعت الوزارة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يخضع لرقابة دولية وداخل إسرائيل خلال العمليات في غزة، معترفا بسقوط مدنيين خلال العداون الإسرائيلي على القطاع، بحسب تصريحاتها إلى فضائية "العربية".

وأبدت الخارجية الإسرائيلية، أسفها على سقوط أي ضحايا مدنيين خلال الحرب في غزة، زاعمة أن  حماس ما زالت تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية، ونوهت إلى أن جيش الاحتلال ماض في تحقيق أهدافه بقطاع غزة والقضاء على حماس.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية منظمة التحرير حركة حماس الخارجية الإسرائيلية الشعب الفلسطيني

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