عدد شهداء الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر يصل 67

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن حصيلة الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 67 صحفيا.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة اليوم الجمعة، أنه باستشهاد الزملاء الثلاثة دكتور الإعلام في جامعات غزة أدهم حسونة والمصور الصحفي عبد الله درويش والمصور منتصر الصواف يصل عدد الشهداء من الحالة الصحفية في قطاع غزة إلى 67 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح رئيس لجنة الحريات محمد اللحام أن صعوبة الرصد والتوثيق لا تزال عائقا كبيرا أمام التوثيق بسبب استمرارية وكثافة العدوان الاسرائيلي، حيث أشارت بعض الجهات مثلا لوجود الصحفية آلاء الحسنات على قيد الحياة بينما لم يتسنى للجنة الحريات التأكد من ذلك، وسبق ان أثير الجدل حول استشهاد الزميلة اسلام ميمنة بين نفي وتأكيد استمر لأيام إلى أن تم تأكيد خبر استشهادها. وأضاف اللحام أن هناك صحفيين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد لم يتأكد مصيرهم حتى اللحظة، وذلك منذ انقطاع الاتصال بهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.