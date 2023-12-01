عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هو الدكتور بطَّل يشتغل.. هالة صدقي ترد على هجوم مُتابع لها بسبب غزة

هالة صدقي
هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومازحت الفنانة مايا دياب، على فرق الطول بينهما، قائلة: «كل طويل، في الأطول منه، وكل ظريف، في الأظرف منه، وكل جميل في الأجمل منه». 

بينما تعرضت هالة صدقي للنقد من أحد المتابعين، الذي علق على الصورة: «احنا ازاي كعرب بنعمل مهرجانات في ظل الظروف اللي مرت بيها دولة عربية شقيقة، ده زمان كنا نوطي صوت التليفزيون؛ لو في متوفي عند حد من الجيران»، لترد عليه قائلة: «هو الدكتور بطل يشتغل؟ ولا المهندس؟ ولا الرسام؟، ليه يخلينا نوقف شغل، حضرتك شايف إننا بنرقص حتى؟، لو راقص في أي أوبرا أو أي مكان، ده اسمه شغله حضرتك، أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي، والله يرحم كل اللي راحوا ودفعوا التمن، حسابات ليس لنا بها أي ذنب ولا هنا». 

رد هالة صدقي 

هالة صدقي - كتف قانوني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن دورها فى فيلمها الجديد "كتف قانوني" والذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلف عليها.

وقالت هالة صدقي فى لقاء ببرنامج It's Show Time عبر قناة cbc : شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهى سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

شاهد الفيديو هنا 


فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

هالة صدقي

وقالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، وبالجائزة التي حصلت عليها، وبآراء الناس في الشارع.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "حصلت علي جائزة من آخر يوم في رمضان الماضي بعد نهاية مسلسل جعفر العمدة".

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت بسبب تصاعد الأحداث

عمر كمال يظهر مع أحمد حلمي ويفاجئ شقيقه

عادل مش عادل .. طرح بوستر فيلم أحمد الفيشاوي الجديد

خالد تاج الدين يشارك بصوته من السعودية في انتخابات الرئاسة

محمد رمضان يؤدي صلاة الجمعة في تركيا.. فيديو

في ذكراه.. قصة وفاة فاخر فاخر المفاجئة بـالذبحة الصدرية

إمارات الوفا.. عبدالله الرويشد يطرح أغنية جديدة

عصام كاريكا يقدم أغاني فيلم الإسكندراني

ترشيحاتنا

حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد انتخاب السيسي رئيسا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

أخبار مصر| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وهذه حقيقة قصف معبر رفح

أخبار التعليم| القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال ديسمبر

القسام تعلن قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة

زعيم حزب عربي في إسرائيل يدعو المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ