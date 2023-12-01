هو الدكتور بطَّل يشتغل.. هالة صدقي ترد على هجوم مُتابع لها بسبب غزة

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومازحت الفنانة مايا دياب، على فرق الطول بينهما، قائلة: «كل طويل، في الأطول منه، وكل ظريف، في الأظرف منه، وكل جميل في الأجمل منه».

بينما تعرضت هالة صدقي للنقد من أحد المتابعين، الذي علق على الصورة: «احنا ازاي كعرب بنعمل مهرجانات في ظل الظروف اللي مرت بيها دولة عربية شقيقة، ده زمان كنا نوطي صوت التليفزيون؛ لو في متوفي عند حد من الجيران»، لترد عليه قائلة: «هو الدكتور بطل يشتغل؟ ولا المهندس؟ ولا الرسام؟، ليه يخلينا نوقف شغل، حضرتك شايف إننا بنرقص حتى؟، لو راقص في أي أوبرا أو أي مكان، ده اسمه شغله حضرتك، أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي، والله يرحم كل اللي راحوا ودفعوا التمن، حسابات ليس لنا بها أي ذنب ولا هنا».

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هالة صدقي - كتف قانوني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن دورها فى فيلمها الجديد "كتف قانوني" والذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلف عليها.

وقالت هالة صدقي فى لقاء ببرنامج It's Show Time عبر قناة cbc : شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهى سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

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فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

هالة صدقي

وقالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، وبالجائزة التي حصلت عليها، وبآراء الناس في الشارع.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "حصلت علي جائزة من آخر يوم في رمضان الماضي بعد نهاية مسلسل جعفر العمدة".