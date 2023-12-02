شيرين رضا: مفيش راجل يأثر على علاقتي بـ دينا الشربينى

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقة الصداقة التى تجمعها بالفنانة دينا الشربينى على هامش حضورها حفل أفتتاح مهرجان البحر الأحمر .



وقالت شرين رضا خلال تصريحات تليفزيونية :" أنا ودينا صحاب من زمان ، وعمر ما راجل يأثر على علاقتنا .

وعن عدم زواجها أوضحت شيرين رضا :" مش لاقية حد أحبه".

قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي.

وأوضحت شيرين رضا، أنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها لا تفضل أجواء التصوير خلال الشهر، وذلك بعد الأخبار المنتشرة عن مشاركتها مع ريهام حجاج.

وأشارت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إلى أن أزمة العمل في رمضان، أن التمثيل لم يأخذ حقه، ويتم الانتهاء من التصوير سريعا حتى يتم اللحاق بمواعيد العرض.

وعن مشاركتها مع دينا الشربيني في حدث بالفعل، قالت إنها اختارت العمل معها لأنهما أصدقاء وتجلسان سويا في نفس الكرفان، ويكون هذا وقت مناسب للتواصل سويا.

كشفت الفنانة شيرين رضا عن بعض الأسرار التى تلتزم بها فى روتينها اليومي للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها بشكل مستمر .

وقالت شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، الاحتفاظ بالجمال الدائم والحيوية يعتمد على نوعية الأكل ،والنوم بشكل منتظم ونصحي بدري علشان الشمس تدينا فيتامين د ، ودي حاجات المفروض تبقى بديهية.

وأضافت شيرين رضا ، قائلة: "أنا بساعد نفسي وبروح أعمل مساج على وشي كل أسبوعين، وإحنا زي العربية محتاجة بنزين وصيانة كل شوية عشان متبوظش، فأنا بعمل صيانة دايمة".