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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرة تضرم النار في نفسها أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أصيبت سيدة بجروح بالغة، الجمعة، بعد إضرام النار في نفسها أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الواقعة، حسب السلطات المحلية.

وقال رئيس شرطة أتلانتا دارين شيرباوم في مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة إنه من المحتمل أن يكون ذلك "عملا متطرفًا من الاحتجاج السياسي"، مضيفا "كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة".

من جهته، قال رئيس الإطفاء في أتلانتا رودريك سميث إنه عند منتصف النهار "لاحظ حارس أمن أن شخصا كان يحاول إضرام النار في نفسه" خارج مبنى القنصلية. وأثناء محاولته منعها، أصيب حارس الأمن بحروق.

وأضاف سميث أن "الشخصين أصيبا بحروق" ونُقلا إلى مستشفى، مشيرا إلى أن حالة الشخص الذي حاول حرق نفسه "حرجة".

 

القنصلية الإسرائيلية أتلانتا الولايات المتحدة فلسطين غزة

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