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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت إدارة الرعاية الأساسية بالبحر الأحمر عن بدء تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية. تهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمات مجانية للمواطنين في 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة، حيث سيتم تقديم خدمات الفحص المبكر والعلاج لأربعة أنواع من السرطان، وهي سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان عنق الرحم.

 

وكان الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قد أكد على أهمية توفير كافة الدعم والإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه العملية الطبية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة وشاملة للمستفيدين من هذه المبادرة الحيوية.

 

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود حثيثة من وزارة الصحة بالبحر الأحمر لتعزيز الوعي الصحي وتوفير رعاية متخصصة ومبكرة لمكافحة السرطان والحد من انتشاره، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة للمواطنين.

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