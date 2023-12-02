حملة السيسي الانتخابية: توافد كبير لأبناء مصر في الإمارات على لجان الاقتراع

واصلت لليوم الثاني غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عملها في رصد وتتبع عملية تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الغرفة في منشور عبر المنصات الرسمية للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه مع الساعات الأولى لبدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج تم رصد طوابير من الناخبين وتوافد كبير على مقار اللجان الانتخابية في مقري أبو ظبي ودبي بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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