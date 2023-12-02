هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: دخول 50 شاحنة مساعدات من معبر رفح لغزة

أكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة المعابر والحدود الفلسطينية هشام عدوان، اليوم السبت أن 50 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية عبرت الحدود بين مصر وغزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الشاحنات عبرت، مضيفا أن طواقمه "تستقبل الآن شاحنات مساعدات عبر معبر رفح من شركائنا في الهلال الأحمر المصري"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وانتهت أمس الجمعة، الهدنة التي استمرت سبعة أيام بين الاحتلال الإسرائيلي و حركة حماس في قطاع غزة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في غزة خلال أول 24 ساعة بعد انتهاء الهدنة.