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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة مصر في الإمارات: اقبال متزايد من أبناء الجالية في ثاني أيام التصويت| فيديو وصور

الناخبون المصريون
الناخبون المصريون في الامارات

شهدت السفارة المصرية في أبوظبي اليوم السبت، خلال ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة 2024، إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية.

أكد نائب السفير المصري في الإمارات، محمد محمود، إن السفارة المصرية في أبوظبي منذ أن فتحت أبوابها اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعة 9 صباح؛ شهدت تزايد واضحا في إقبال الناخبين من المقيمين والزائرين لدولة الإمارات. 

وأوضح أن السفارة المصرية في الإمارات ذللت كل العقبات من أجل تيسير العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية منذ اليوم الأول للاستحقاق وحريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد

وحرص أبناء الجالية المصرية في الإمارات على التوجه الى مقر اللجنة منذ اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، حاملين الأعلام المصرية. 

 

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