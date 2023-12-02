محمد راشد: تصدير العقار انطلق رسميا في 2014 مع إنشاء المشاريع القومية

قال محمد راشد عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن البداية الحقيقة لـ تصدير العقار انطلقت فى 2014.

أوضح محمد راشد مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي طاهر حمدى، الحديث عن تصدير العقار بدأ فى 2008 لكن المقومات المطلوبة لتصدير العقار لم تكن موجود على أرض الواقع.

مقومات تصدير العقار

وتابع عضو غرفة التطوير العقارى: بعد 2014 الدولة بدأت فى إنشاء مقومات تصدير العقار وهى، شبكة الطرق القومية، المدن الذكية الجديدة، والمنتجات العقارية الجديدة.

أضاف محمد راشد: تطوير العقار يعنى، هو بيعه بالدولار كسلعة، تزيد الحصيلة الدولارية للدولة، وتدعم النقد الأجنبى فى البنك المركزى.