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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في لاهاي: العملية الانتخابية بهولندا تتم بيسر دون عقبات

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في لاهاي

قال سفير مصر في هولندا، السفير حاتم عبد القادر، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تتم بيسر ودون عقبات، خلال يومها الثاني، وسط إقبال من أبناء الجالية المصرية. 

وأضاف السفير حاتم عبد القادر، أنّ السفارة المصرية في لاهاي فتحت أبوابها، اليوم السبت، لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، أمام الناخبين المصريين في تمام الساعة التاسعة صباحا، لافتاً إلى أن الإقبال من الناخبين جيد للغاية.

وأعرب سفير مصر في لاهاي، عن توقعه تزايد أعداد أكبر من المصريين في هولندا للإدلاء بأصواتهم خلال أيام العطل الرسمية في لاهاي، مؤكدا أن السفارة المصرية تذلل جميع العقبات قدر الإمكان؛ للتيسير على المصريين في الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية في لاهاي أمس إقبالاً كبيرا منذ الصباح الباكر وحتى التاسعة مساء، فيما تواصل فتح أبوابها اليوم لليوم الثاني من اجل استقبال الناخبين. 

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة جانب من تصويت أبناء الجالية المصرية في هولندا في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج. 

وأكدت أنه ما زال التصويت جاريا بالسفارة يومي السبت والأحد (٢ و٣ ديسمبر) من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.

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