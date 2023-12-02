جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته هاجمت مئات الأهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة، وذلك على خلفية هجوم واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه هاجم خلال اليوم، أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 50 هدفا في هجوم واسع النطاق في مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بوجود شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الطواقم الطبية المتوجهة إلى منطقة القصف في بيت لاهيا لإنقاذ المصابين.

كما استشهدت فلسطينيتان، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنتين على الأقل.