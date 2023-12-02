الدراسات الاستراتيجية: القانون أقر حق المصريين بالخارج فى التصويت منذ 2011

أكد مصطفي عبد اللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،أن المصريين في الخارج لهم حق التصويت والإدلاء برأيهم سواء كانت فى انتخابات رئاسية او نيابية او اي انتخابات مقررة في الدولة.

وأشار عبد اللاه خلال مداخلة هاتفية مرئية ببرنامج، نشرة الأخبار، المذاع على فضائية dmc، إلى ان المصري بالخارج أصبح له حق التصويت والانتخاب والإدلاء برأيه بعدما كان محروما منه لعقود طويلة، حيث اقر القانون المصري هذا الحق للمصري بالخارج منذ ٢٠١١ فقد اقرت محكمة القضاء الاداري اقرت هذا الحق المصري في الخارج بامكانية وتمكنيه من الانتخابات كل من يمثلوه سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية بمقتضى القانون.

وتابع: هناك تسهيلات وتيسيرات لكل من يريد ان يدلي بصوته بالخارج سواء كان مقيم او زائر سواء كان معه رقم قومي او باسبور ولا يوحد أمامهم اي معوقات، وتسير العملية الإنتخابية بكل ثلاثة ونزاهه وسلام، كما ان هناك إقبال كثيف من المصريين بالخارج للدلاء بأصواتهم فى العملية الأنتخابية.