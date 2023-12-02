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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد: دعمنا لإسرائيل دائم

صدى البلد

قالت النائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.


جاء ذلك، خلال المؤتمر صحفي لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP28.


وقالت نائبة الرئيس الأميركي، إنه يجب عدم الخلط بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والشعب الفلسطيني.

 

وأضافت نائبة الرئيس الأميركي، أنه يتم العمل المستمر لدعم بعض الإمكانات لإعادة الهدنة لقطاع غزة.


ولفتت نائبة الرئيس الأميركي إلى أن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين لا يزال الهدف الأساس، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي تخصيص موارد كبيرة لدعم التعافي القصير والطويل الأجل في غزة.


وأكدت كامالا هاريس ضرورة أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم لغزة ما بعد الصراع.


وزعمت نائبة الرئيس الأميركي أن إسرائيل لديها هدف عسكري مشروع ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

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