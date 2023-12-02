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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين حماة الوطن: مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية صورة حضارية أمام العالم

المستشار محمد مجدي
المستشار محمد مجدي صالح

أكد المستشار محمد مجدي صالح أمين حزب حماة الوطن بالشيخ زايد ، أن مشاركة المصريين في الخارج والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس صورة مصر وحضاراتها أمام العالم كله.

وقال “صالح” في تصريحات له اليوم، إن حرص المصريين في الخارج علي المشاركة يظهر حرصهم علي المشاركة في صناعة القرار المصري وخاصة أن انتخابات الرئاسة تعد أهم استحقاق انتخابي، مثمنة مشاهد المصريين في الخارج أمام البعثات والسفارات المصرية مما يؤكد أنهم حريصين علي ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأوضح صالح، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج، بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت، مشيرة إلي أن العملية الانتخابية خارج مصر تجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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