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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بكفر السمانية بالوراق..صور

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية بكفر السمانية

نظم مصطفى جعفر سالمان عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة في حضور عدد كبير من أهالي الوراق وأوسيم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات العامة والإعلاميين.

افتتح المؤتمر مصطفى جعفر سالمان وبدأ حديثه بالترحاب بضيوف المؤتمر، والتأكيد على أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه، بما في ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية داعيا كافة المواطنين على المشاركة في الانتخابات واعطاء اصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال عجلة البناء.

وخلال كلمته أكد اللواء أ.ح محمد حسين سالمان انه كان من نفس دفعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يشعر وانه منذ ان كان ضابط صغير وانه قيادة تعد لرئاسة هذه البلد داعيا كافة الحاضرين في المؤتمر والمشاركين الالتفاف حول صناديق الانتخابات وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر لجميع الحضور من سيدات وشباب وان حضورهم مثل هذه المؤتمرات خطوة ايجابية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الوراق اوسيم الاستقرار السياسي صناديق الانتخابات

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