كريم همام : إعداد كوادر شبابية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

نظم معهد إعداد القادة برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي استهدف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وكشف الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي أن البرنامج يأتي انطلاقا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بهدف نقل خبراتهم للطلاب .

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي تشرف عليه الوزارة .

وأعرب عن سعادته البالغة بتخريج هذه الدفعة من المدربين باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة بناء الأسر ونشر الوعي بأهمية الاستعداد السليم قبل الزواج.

وتضمنت فعاليات اليوم للبرنامج محاضرتين، الأولى بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية" وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي المدرب المعتمد وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتناول معرفة الحقوق والمسؤوليات من كل طرف تجاه اسرته واسرة الطرف الآخر، وتم تعريف الزواج وأهدافه، وتوجيه النصائح الواجب اتباعها عند اختيار شريك الحياة، معايير اختيار شريك الحياة، وتوضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية، ومنها الاجتماعية والنفسية والثقافية، وطرح تدريب عملي على كيفية التواصل الأسري.