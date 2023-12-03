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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجوائز تصل لـ20.000 جنيه| استمرار التسجيل بمسابقة «عباقرة جامعة حلوان» لـ15 ديسمبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، حيث مد فتح   باب التسجيل الي يوم 15 /12 /2023.
او من خلال استمارة التقديم :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEoP390VH7Apu8uJdXGwdtmgLVJQssu_8rS7ZbR6bTXi6_Vw/viewform

ويتم اشتراك جميع الطلاب مع استبعاد طلاب السنوات النهائية من الاشتراك في المسابقة
وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.

وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

ويتم التصعيد إلى الثلاثة مراكز الاولى ويتم توزيع الجوائز وفقا للآتي : 
المركز الأول (20000ج)  والمركز الأول مكرر (18000ج)، المركز الثانى (16000ج)  والمركز الثانى مكرر (14000 ج)، المركز الثالث (12000ج) والمركز الثالث مكرر(10000ج)  .

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  والدكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

Jobs Education الاهتمام بالتعليم الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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