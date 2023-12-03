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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أبرز قادة الجيش الإسرائيلي المغتالين على أيدي كتائب القسام

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن مقتل العديد من القادة داخل صفوفه، وكان أخرهم العقيد آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، واحتجاز جثته في غزة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء مجددا على أبرز قادة جيش الاحتلال، الذي قتلوا في منذ بدء العملية وحتى الآن.


العقيد يوناتان ستاينبرغ

قائد لواء "ناحال" للقوات الخاصة، شغل سابقا منصب قائد مركز التدريب التكتيكي في جيش الاحتلال، وقائد لواء بنيامين، ومساعد قائد لواء العمليات.

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع قائد لواء ناحال العقيد يوناتان ...

العقيد يوسف ليفي

قائد الوحدة متعددة الأبعاد، وعمل قائدا لمركز التدريب الناري في ميلاح، وقاد لواء برعم والوحدة 621 إيجور، وشغل قائد اللواء الأول لوحدة غولاني الخاصة، قتل في قاعدة رعيم العسكرية مقر فرقة غزة، خلال اقتحامها من قبل كتائب القسام.

إعلام عبري: مقتل مسؤول عسكري بارز في جيش الاحتلال برصاص ...

العقيد ليون بار

ضابط كبير في وحدة الرقابة الداخلية بجيش الاحتلال، وأحد قادة الجيش في ألوية الضفة الغربية.

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العقيد آساف حمامي

قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، أعلن الاحتلال مقتله خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، وأن جثته نقلت للاحتجاز في غزة.

الاحتلال يقر بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي واحتجاز جثمانه في غزة | رؤيا الإخباري

المقدم إيلي غينسبيرغ

ضابط وحدة شايطيت 13 للقوات البحرية الخاصة، كان أحد القادة المسؤولين عن الهجوم على سفينة كسر الحصار التركية مافي مرمرة، والتي استشهد فيها 10 متضامنين أتراك عام 2010، وأكثر الضباط حصولا على أوسمة شجاعة بجيش الاحتلال.

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المقدم ساهار مخلوف

قائد كتيبة الاتصالات والاستخبارات في الوحدة 481، قتل خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، مقر فرقة غزة، في عملية طوفان الأقصى.

החייל ששירת תחת סא"ל סהר ציון ז"ל נפרד: "אחד האנשים הכי חדים שהכרתי"
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