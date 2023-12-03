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جامعة حلوان تطلق فعاليات الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب.. وقنديل: نعمل على تطوير مشروعات وابتكارات الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق  فعاليات الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب

رئيس جامعة حلوان: 

  • خطة لالقاء الضوء علي مشروعات وابتكارات الطلاب
  •  نعمل على ربط الطلاب بسوق العمل تحقيقا للتنمية

 

يبتكر الطلاب الجامعات العديد من الاختراعات من خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن ان تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور، وأطلقت جامعة حلوان “الملتقي التسويقي الاول لمشروعات الطلاب بالجامعة ” بكلية الاداب جامعة حلوان لهذا العام الدراسي لدعم المشروعات الطلابية ولاكتشاف ابتكارات الطلاب وعرضها على سوق العمل والمستثمرين .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان اطلاق الجامعة لمبادرة التسويق لمشروعات التخرج الطلابية  يأتي فى إطار اهتمام جامعة حلوان بريادة الأعمال وتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان  المبادرة و الملتقي يستهدف إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، واستغلال الطاقات الكامنة  لدى الطلاب ودفع المواهب الشابة التى تزخر بها الجامعة إلى النور.


وقال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إن الجامعة تعمل من خلال اطلاقها الملتقي التسويق لمشروعات التخرج الطلابية الى اظهار ابتكارات الطلاب وإبدعاتهم، والعمل على ربط الطلاب بسوق العمل، وإظهار مواهبهم إلى النور، وإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمشروعات الطلاب.

وأكمل نائب رئيس جامعة حلوان، أن هذه المبادرات تعمل على ربط الطالب بسوق العمل، وعرض ابتكاراته على المستثمرين، وأصحاب الشركات، وإيصال الطلاب لسوق العمل، ما يمكن أن يتيح لهم فرصة عمل ببعض الشركات.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن ملتقيات التسويق لمشروعات التخرج وملتقيات التوظيف التي تطلقها الجامعة تسعى لتعزيز روح الابتكار والريادة في مصر، وتشجيع الطلاب نحو التقدم والابتكار.

ونظمت كلية الآداب بجامعة حلوان الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب"، ويأتى ذلك  فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم.

وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، ولهذا   تم الاعلان عن صفحة وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب على الفيسبوك.

وقد حضر الملتقى أكثر من 500 طالب وطالبة وعدداً من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وقد شارك الطلاب فى الملتقى بعدد 48 مشروعا طلابيا متميزا مقدمه من أقسام اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج الترجمة الفورية والتحريرية، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، الإعلام، اللغة الصينية وآدابها.  

ولمزيد من التفاصيل حول المشروعات الطلابية التي عرضت ضمن الملتقى يمكن الإطلاع على كتيب الملتقى المتاح من خلال الرابط التالي: http://arts.helwan.edu.eg/?p=27673

وعلى هامش الملتقى انطلق فعاليات محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المجتمعية المستدامة"، وحاضر فيها الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والأستاذة رانيا عثمان رئيس قسم مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي.

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