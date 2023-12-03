جيش الاحتلال يزعم: عثرنا على 800 نفق بغزة.. ودمرنا 500 منها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، إنه تم العثور على أكثر من 800 بئر نفق منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مضيفا أنه تم تدمير حوالي 500 منها.

وفي وقت سابق، قالت “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، إنه تم استهداف دبابتين إسرائيلتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا.

من جانبها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقات صاروخية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.