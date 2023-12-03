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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الفيوم.. احتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم وذكرى نجيب محفوظ ويحيى حقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم فرع ثقافة الفيوم ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس، صباح غد الاثنين 4 ديسمبر، محاضرة بعنوان "قراءات في الأدب السياسي" يشارك بها الأديب أحمد قرني.

وتحت عنوان "سيدات على عرش مصر"، يعقد بيت ثقافة سنورس ندوة ثقافية في الحادية عشرة صباح اليوم نفسه يشارك بها الكاتب أحمد طوسون والأديب د. عمر صوفي وذلك بمدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل 6 ديسمبر عددا من الفعاليات المتنوعة، منها احتفالية بمناسبة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ينظمها قسم ثقافة الطفل بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، تتضمن عرض مسرح عرائس، ورشة حكي بالأراجوز، ورشة فنية من الورق، وأخرى للرسم الحر.

وفي اليوم نفسه، تشهد مكتبة الفيوم العامة في الحادية عشرة صباحا محاضرة بعنوان "برايل معجزة المكفوفين" تشارك بها مروة محمود.

وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى ميلاد أديب نوبل تستضيف مدرسة الشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية بمطرطارس، لقاء ثقافيا بعنوان "أدبيات نجيب محفوظ"، يقدمه الأديب د. عمر صوفي.

وفي السابعة مساء الأربعاء أيضا، يعقد بيت ثقافة إطسا أمسية أدبية بعنوان "من إبداعات يحيى حقي في ذكرى رحيله"، يديرها القاص عويس معوض رئيس نادي أدب إطسا. يشارك بها د.أشرف عبدالكريم -الباحث بجامعة القاهرة، والأديب عصام الزهيري، والشاعرة د.أسماء الهرش وذلك بنقابة المعلمين بإطسا.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.

فرع ثقافة الفيوم الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قراءات في الأدب السياسي

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