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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات التعاقد مع المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع إجراءات التعاقد مع المُعلمين الجدد

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولي التربية والتعليم، سير وإجراءات إتمام التعاقد مع المُعلمين الجدد المقبولين ضمن مسابقة الـ 30 ألف مُعلم " المرحلة الأولى "لشغل وظيفة مُعلم مساعد ( مُعلم فصل/رياض أطفال ).

وأوضح وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب، في بيان له اليوم "الأحد" أن جميع إدارات التعليم على مستوى المحافظة ، استقبلت المُعلمين والمُعلمات الجُدد لإتمام التعاقد وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة لاستلام العمل بشكل رسمي بالمدارس الموزعين عليها ، للمساهمة في سد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مُعلم مُساعد" مُعلم فصل/ رياض أطفال ".

ووجه وكيل التعليم الإدارات والأقسام المعنية بإدارات التعليم بضرورة تقديم التيسيرات وتذليل أية معوقات أمام المُعلمين الجدد حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه، فضلاً عن مطالبته للمُعلمين بأهمية الالتزام والانضباط للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية ، معرباً عن ثقته وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح الدائم مع بداية حياتهم العملية والمهنية.


من ناحية أخرى، واصلت مديرية شباب بني سويف تنفيذ تدريبات برنامج "مشواري" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمراكز شباب بني سويف خلال شهر ديسمبر الحالي والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للنشء وللشباب في الفئة العمرية من 10-24 عاما ، حيث يحتوي التدريب على أهم المهارات الحياتية مثل "مهارة التواصل والتفكير الابتكاري واتخاذ القرار و العمل الجماعي ومهارة التعليم والتعلم ، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة مجاناً.

على صعيد متصل، استقبل هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بمكتبه أبطال العالم أبناء المحافظة البطل عبدالنبي حسن لاعب كرة الطائرة جلوس أفضل ليبرو في العالم، والبطل الأوليمبي محمد عبدالمنعم ابن المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي أول العالم ذهبية رفع الأثقال المقامة بالمكسيك نوفمبر 2023 وأول إفريقيا والعرب ببطولة رفع الأثقال، تكريما لهم على الإنجازات والألقاب والميداليات لأبناء المحافظة وتقديرا لهم .

وقدم الجبالي درع مديرية الشباب والرياضة للأبطال تقديرا لبطولتهم وتحفيزا لحصد الألقاب والتفوق المستمر لمستواهم.

وأشاد وكيل المديرية للرياضة الدكتور أبوالخير عبدالتواب بدور الأبطال الرياضيين بتحقيق أرقام قياسية والحصول على الميداليات والألقاب وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تدعم الأبطال في جميع المحافل الدولية والعالمية والأوليمبية تحفيزا وتقديرا لهم.

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