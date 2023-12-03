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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15523 شهيدًا.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

وأضافت أن أعداد الجرحى في القطاع أكبر من إمكانيات المستشفيات، لافتًا إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة.

وطالبت الصحة بممر إنساني آمن لعبور الإمدادات الطبية والمصابين، مؤكدة أن المنظومة الصحية عاجزة عن مواجهة أثار الحرب الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في خان يونس بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

الصحة الفلسطينية غزة عدوان الاحتلال الاحتلال آثار الحرب

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