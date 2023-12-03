خرق للقانون.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا.

وقالت الصحة العالمية لقناة “العربية”، إن هناك خرقًا واضحًا للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية في غزة، لافتة إلى أن 125 طنا من المستلزمات الطبية دخلت غزة والكثير مكدس على المعابر.

وأشارت إلى أن القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب.

وكشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عن عجز واضح وكبير جدا في إمكانات طواقمه وآلياته.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال بصل إن "الطواقم لم تسلم من القصف الإسرائيلي"، مستطردًا "ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة".

وأضاف: "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع".