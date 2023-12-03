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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائده المذهلة .. حالات ممنوع فيها تناول الثوم نهائيا

الثوم
الثوم

الثوم هو أحد المكونات الأساسية التي تستخدم لإعداد الاطباق في المطبخ ونظراً لاستخداماته العديدة وفوائد الغذائية العظيمة، ولكن رغم فوائده المذهلة إلا أن هناك حالات يكون فيها تناول الثوم أمراً خطيراً ضاراً بالصحة نرصد بعضها وفقا لموقع food.vdt

 

. حساسية واحمرار الجلد:

عند تناول الثوم بكميات كبيرة سيُؤدي ذلك إلى ظهور الطفح الجلدي وتهيج البشرة والحكة بسبب احتوائه على إنزيم الألينيز.

 

مشاكل الكبد:

ينصح من يعانون من مشاكل الكبد بعدم تناول الثوم ،لأن استهلاك الثوم يتسبب في تقليل فاعلية بعض الأدوية الخاصة بالكبد.


الحموضة:

قد يحفز تناول الثوم بكثرة الحموضة وبالتالي تحدث الحموضة  عند ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء مسببة الشعور بالغثيان والحرقان في المعدة، لأنه يُقلل من توتر العضلة العاصرة للمريء. 


الحمل

ينصح بعدم الإفراط في تناول الثوم أثناء فترة الحمل حرصاً على صحة الأم والجنين ،يمكن تناول الثوم بطريقة معتدلة،وعدم تناوله كنوع من أنواع العلاج الطبيعي لما قد يسببه من مشكلات صحية


التعرض إلى خطر النزيف:

الإفراط في تناول الثوم  يزيد من تدفق وسيولة الدم مما قد يعرض الإنسان إلى خطر الإصابة بالنزيف، ولهذا ينصح الأطباء بعدم تناول الثوم قبل إجراء العمليات الجراحية.

الثوم النزيف الكبد الحمل الحموضة

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