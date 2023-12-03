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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القبائل العربية تعلن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت أمانة القبائل العربية والمصرية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، تحت عنوان "مشينا في طريق هنكمله"وذلك إيمانا بما قدمه من إنجازات في كل المجالات خلال العشر سنوات الماضية.

حضر المؤتمر الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ واللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ومساعدي رئيس الحزب وعدد من أمناء اللجان النوعية.

 

واستهل اللواء أحمد العوضي التحية للفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وجميع قبائل ومشايخ  القبائل العربية، مؤكدا علي أن القبائل العربية لهم دور كبير في الحفاظ على الهوية المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري بجانب مؤسسات الدولة.

 

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وأوضح، أن الرئيس السيسي ضحى بنفسه من أجل هذا الوطن واستطاع تسليح الجيش المصري بكل الأسلحة الحديثة والمتطورة من أجل الحفاظ على كل حبة رمل من أرض مصر العزيزة الغالية.


وأشار إلى أن مصر كانت حريصة على عدم تهجير أهالي غزة من أراضيهم للحفاظ على استقرار الدولة الفلسطينية.


فيما أعرب اللواء طارق نصير أن الرئيس السيسي أول رئيس ياخذ موقف بطولي من أجل القضية الفلسطينية وهذا كان واضحا للعالم أجمع.


وأضاف، أن الرئيس السيسي وقف بقوة في وجه الكيان الصهيوني والعالم أجمع عندما صمم على عدم عبور الأسرى الأجانب قبل دخول المساعدات الإنسانية لغزة.


وأشار إلى أن هذه القوى استمدتها القيادة السياسية من شعبها وجيشها القوي الذي وصل ترتيبه التاسع عالميا والأول على منطقة الشرق الأوسط.


وأوضح نصير، أن حزب حماة الوطن وعلى رأسه الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب عندما اتخذ قرار دعم وترشيح الرئيس كان عن قناعة  أنة  رجل المرحلة القادمة وان ما قدمه لمصر من إنجازات على مدار عشر سنوات لم نشهدة البلاد على مدار  عشرات السنوات.


وطالب اللواء طارق نصير كافة المواطنين المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء مصر الحديثة.


ووجه النائب فايز أبو حرب التحية لجيش مصر الأبي وشرطتها المدنية لما قدموة من تضحيات من أجل إلحفاظ على أمن الوطن.


وأوضح فايز أبو حرب أن الرئيس السيسي أول رئيس يؤسس مجلس أعلى للقبائل العربية إيمانا بدورها في الحفاظ على الأمن القومي المصري جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة المصرية.


وجدد النائب فايز أبو حرب تأييد القبائل العربية والعائلات المصرية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستكمال لدعائم الجمهورية الجديدة.

 

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القبائل العربية تعلن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن"


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