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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: مباراة يانج أفريكانز مليئة بالدروس للأهلي

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي السابق الزمالك أن هناك دروسا كثيرة للنادي الأهلي في مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز، مباراة بها دروس كثيرة".


وأضاف: "الأهلي في الشوط الأول لعب شوطًا جيدًا، ولاعبوه أضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بجعل المباراة أسهل عليه".


وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "إضاعة الفرصة سمحت ليانج أفريكانز بالعودة في المباراة".


وتعادل النادي الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على إستاد بنيامين مكابا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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