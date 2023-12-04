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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتوقعها.. أسباب تشقق الشفاه في الشتاء

صدى البلد

يعد تشقق الشفاه من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير في الشتاء وهناك أسباب عديدة تسبب ذلك التشقق وهي 


1- تعرض الجسم لنقص كبير في مستوى فيتامين ب12
2-استخدام بعض المساحيق الكيميائية
بشكل يومي، وخاصةً بعض،،معاجين الأسنان،،التي تسبب الحرقةوجفاف الفم،،
ومضمضة الفم، وبعض مستحضرات التجميل وذلك وفقا ل information medical


‏3- تناول بعض أنواع الأدوية ، التي تعالج بعض الأمراض؛ كأدوية الضغط والغثيان، والأدوية التي تعالج حب الشباب.


4-عدم شرب كمية كافية من الماء.

‏▫️علاج تشقق الشفاه 


1- شرب كميّةٍ كافية من الماء وخاصةً في فصل الشتاء بما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا.
‏2- تناول الفواكه والخضراوات  الغنيّة بالألياف والفيتامينات مع التركيز على الخضار والفواكه الغنية بفيتامين ب12.


3- استخدام الفازلين و مرطب الشفاه الطبي
بشكل مستمر، لتوفير طبقة رطبة تمنع وصول الهواء الجاف إلى الشفتين.
 

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