لا تتوقعها.. أسباب تشقق الشفاه في الشتاء

يعد تشقق الشفاه من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير في الشتاء وهناك أسباب عديدة تسبب ذلك التشقق وهي



1- تعرض الجسم لنقص كبير في مستوى فيتامين ب12

2-استخدام بعض المساحيق الكيميائية

بشكل يومي، وخاصةً بعض،،معاجين الأسنان،،التي تسبب الحرقةوجفاف الفم،،

ومضمضة الفم، وبعض مستحضرات التجميل وذلك وفقا ل information medical



‏3- تناول بعض أنواع الأدوية ، التي تعالج بعض الأمراض؛ كأدوية الضغط والغثيان، والأدوية التي تعالج حب الشباب.



4-عدم شرب كمية كافية من الماء.

‏▫️علاج تشقق الشفاه



1- شرب كميّةٍ كافية من الماء وخاصةً في فصل الشتاء بما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا.

‏2- تناول الفواكه والخضراوات الغنيّة بالألياف والفيتامينات مع التركيز على الخضار والفواكه الغنية بفيتامين ب12.



3- استخدام الفازلين و مرطب الشفاه الطبي

بشكل مستمر، لتوفير طبقة رطبة تمنع وصول الهواء الجاف إلى الشفتين.

