لا تتوقعها.. أسباب تشقق الشفاه في الشتاء

يعد تشقق الشفاه من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير في الشتاء وهناك أسباب عديدة تسبب ذلك التشقق وهي
1- تعرض الجسم لنقص كبير في مستوى فيتامين ب12
2-استخدام بعض المساحيق الكيميائية
بشكل يومي، وخاصةً بعض،،معاجين الأسنان،،التي تسبب الحرقةوجفاف الفم،،
ومضمضة الفم، وبعض مستحضرات التجميل وذلك وفقا ل information medical
3- تناول بعض أنواع الأدوية ، التي تعالج بعض الأمراض؛ كأدوية الضغط والغثيان، والأدوية التي تعالج حب الشباب.
4-عدم شرب كمية كافية من الماء.
▫️علاج تشقق الشفاه
1- شرب كميّةٍ كافية من الماء وخاصةً في فصل الشتاء بما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا.
2- تناول الفواكه والخضراوات الغنيّة بالألياف والفيتامينات مع التركيز على الخضار والفواكه الغنية بفيتامين ب12.
3- استخدام الفازلين و مرطب الشفاه الطبي
بشكل مستمر، لتوفير طبقة رطبة تمنع وصول الهواء الجاف إلى الشفتين.