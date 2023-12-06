تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ربات البيوت من أن هناك بعض العادات غير الصحيحة التي تتبعها ربات المنزل عند استخدام اواني الطبخ.

وقالت رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك “خلي بالك عند غسل الحلل الألومنيوم فان ممنوع استخدام سلك خشن يفضل إسفنجة مواعين ناعمة لان غسيل بسلك يسبب خدوشا في قلب الحلة أو الطبق ويسهل عملية تطاير جزء من الألمونيوم وقت الطبخ غير استقرار بقايا أكل بالخدوش والتي تصبح محملة ببعض الجراثيم الخطيرة التي تنتشر عند تاني استخدام”.

كما أكدت نوح أن الأوانى السيراميك والجرانيت خطر جدا فالحلل السيراميك تحتوى على نسبة من الرصاص والكادميوم مما يسبب التسمم المزمن بالرصاص الذى يتسبب فى أمراض خطيرة اقلها العجز الجنسي وأخطرها الإصابة بالسرطان.



وتابعت أن الجرانيت فإنه ينطلق منها غاز الرادون الطبيعى بنسب غير آمنة وللعلم أن غاز الرادون هو المسبب الثانى لسرطان الرئة أن بعض أنواع الجرانيت لانتاج الرادون فقط بل تنتج اشعاعا ساما يسمى جاما بنسبة تصل إلى ٥٠٠ ملجم فى العام وأن تعرض الشخص لهذا الإشعاع ٤ ساعات يوميا يعنى خطورة مؤكدة على صحته.



وواصلت نوح أن "بالنسبة بقي ل حلل الالمونيوم فإنها قد تصيب بالزهايمر فهى لها اضرار اذا طبخنا فيها أغذية تحتوى على احماض عضوية مثل الطماطم والسبانخ والباذنجان والليمون، وينتج عنها ذوبان الالمونيوم من أوانى الطبخ وتكوين رواسب بيضاء وتلوث الطعام أن دخول كميات كبيرة من الالمونيوم للجسم يؤدى لتجمعه فى عظامه وجهازه العصبى خاصة المخ الذى تترسب فيه جزيءات الالمونيوم على شكل رقائق صغيرة تدمر خلايا المخ واكثر الناس تعرضا للتسمم مريض الفشل الكلوى

المزمن والعاملون فى مجال صناعة الالمونيوم".



وأشارت إلى أن أوانى التيفال فهى مطلية بمادة التفلوت المسرطنة وعند الطبخ على نار شديدة ينطلق منها غازات سامة ومركبات كيماوية لها تأثيرات سامة تلوث الهواء الذي يؤدى استنشاقها لى حدوث أعراض صحية تشبه مرض انفلونزا الطيور.



ونصحت سماح نوح باستخدام أنواع أوان آمنة فتقول: "نطبخ في ايه ويكون آمن: الحلل الاستانليس ستيل والحلل الزجاج الحراري والصاج الأبيض واواني البرام الفخار الغير مطلي لأن المطلي واللامع من الداخل يدخل لطلائه أيضا مادة الرصاص المضرة".

