النحاس: الزمالك تحسن بعد تعيين معتمد جمال مدربا للفريق

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق أنه ليس من مصلحة الكرة المصرية أن يعيش نادي الزمالك وسط الأزمات، مُشيرًا إلى أن الفريق تحسن مستواه بعد تعيين معتمد جمال مدربًا للفريق.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "الأمور في الزمالك سهلة، اللاعبون لديهم راحة نفسية، وبدأت تظهر جودة اللاعبين".

وأضاف: "الجزء النفسي عند اللاعب مهم، كما قام معتمد جمال بتثبيت تشكيل الفريق، وفقرة التوقف عمل خلالها على تغيير طريقة اللعب".

وأضاف: "الجهاز الفني للزمالك وصل ثقته للاعبين، رغم كم المشاكل الذي يعيشه نادي الزمالك.. انظروا لمستوى محمد عبد الشافي وشيكابالا، وغيرهم من اللاعبين".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "ليس من مصلحة الكرة المصرية أن يظل نادي الزمالك وسط أزمات، أو النادي الأهلي".