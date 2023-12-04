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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكاية في جارتها.. كوريا الجنوبية تجري تجربة على صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

صاروخ
صاروخ

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الاثنين، أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى التجربة الثالثة على صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في البحر بالقرب من جزيرة جيجو، في إطار مجهوداته الرامية لبناء "نظام مراقبة فضائي مستقل ضد كوريا الشمالية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع إن وكالة تطوير الدفاع الوطنية (ADD) أجرت اختبار تحليق لمركبة الإطلاق الفضائية من بارجة عائمة في المياه على بعد 4 كيلومترات جنوب جزيرة جيجو في الساعة 2:00 بعد ظهر الاثنين.

وصممت المركبة لوضع قمر اصطناعي صغير في مدار أرضي منخفض للقيام بمهام المراقبة، وذكرت أنه "مقارنة بمركبات الفضاء العاملة بالوقود السائل، يكون إطلاق المركبات العاملة بالوقود الصلب أقل تعقيداً وأكثر كفاءة من حيث التكلفة".

وتستخدم المركبة الفضائية قيد التطوير الوقود الصلب للمراحل الثلاث الأولى للصاروخ، بينما تستخدم الوقود السائل للمرحلة الرابعة، لأنه يعتبر أسهل من حيث ضبط فصل الحمولة بدقة.

الجيش الكوري الجنوبي الجيش الكوري الوقود السائل الوقود الصلب صاروخ فضائي كوريا الجنوبية

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