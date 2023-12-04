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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الضعف الجنسي.. أوجاع الظهر تكشف عن تشخيص مرضك

صدى البلد

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء منشورًا جديدًا على صفحته الشخصية عن أنواع آلام الظهر.

 

وقال زخاري: “يمكن أن تساعدك على تبين أنواع أوجاع الظهر":


• ماذا كنت تفعل عندما حدث الألم؟
 

 عندما يشتد ألم الظهر ليلا:
هنا يستيقظ المريض من نومه.. وقد يمنعه الألم من النوم.. في هذه الحالة قد يكون هذا الألم ناتجا عن وجود التهاب ميكروبي أو روماتيزم تيبسي أو أحد أمراض العظام الأخرى.

لكن عندما يحدث الألم في النهار فقط:
وذلك عند إطالة الجلوس أو الوقوف.. هنا يكون السبب عادة روماتيزم غضروفي.. أو يكون الألم بسبب اتباع أسلوب خاطئ في النوم والجلوس والوقوف.
كذلك يمكن أن يحدث الألم نتيجة زيادة الوزن.. أو أثناء الحمل أو حمل أشياء ثقيلة.

 

عندما يحدث الألم أثناء المشي:
يضطر المريض إلى الجلوس.. ويحدث ذلك في حالات ضيق النخاع الشوكي.. أو عند انزلاق في الفقرات.. حيث تخرج فقرة قطنية عن المسار الطبيعي لها.

عندما يشتد الألم عند الانحناء:
 

يكون الانحناء هنا للأمام أو لأحد الجانبين.. أو عند الجلوس لفترة طويلة أو الوقوف.. أو حتى الكحة أو العطس.. وهنا يشتد الألم ويمتد إلى أحد الساقين.. مع وجود تنميل بالقدم أو الساق.. أو قد يشكو المريض من تقلص عضلي بالساق ليلا.. كل هذه الأعراض تشير الى الاصابة بالانزلاق الغضروفي مع إصابة عرق النسا.

ألم بالظهر بدون سبب واضح:


مع تأكيد كل الفحوصات أنها سليمة.. يتضح أن هذه الشكوى تكون نفسية.. أو لإخفاء الضعف الجنسي عند الرجل وعدم الإنجاب عند المرأة.

ألم الظهر والسبب خارج الظهر:
كما هو الحال مع بعض متاعب الكلى وبعض أمراض النساء.

 ألم الظهر عند التعرض للبرد:
وكذلك الرطوبة والتيارات الهوائية أو الإجهاد أو التوتر النفسي.. وكلها أعراض لمرض روماتيزم الألياف.

استشارى أمراض النساء الانزلاق الغضروفي الجلوس لفترة طويلة أمراض العظام انزلاق الغضروف روماتيزم

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