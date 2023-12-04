استهداف 5 دبابات صهيونية وناقلات جنود.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهدوها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، بتجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفر كلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.