ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي فى مواجهة العنف ضد المرأة

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل لطالبات وطلاب كليات وأقسام الاعلام في جامعات مصر بعنوان "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف ضد المرأة"، حيث افتتحت الورشة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.



وافتتحت الدكتورة سوزان القليني الندوة بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الدعم غير المسبوق للمرأة المصرية، كما تقدمت بالتحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ولعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، كما توجهت بالشكر للحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الإعلام و أقسام الإعلام .

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى، أن القيادات النسائية دائماً لهن دور كبير في دعم قضايا المرأة والتوعية بها، كما توجهت بالتحية لشابات وشباب مصر الواعي باعتبارهم فخر مصر الذي يجعل مصر علي مصاف الدول التي بها شباب واعي وقادر ومتمكن من أدواته.

وأشارت القلينى إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم بسبب الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين فإذا أحسن استخدامه أفاد وإذا تم إساءة استخدامه ممكن أن يؤدي إلي كوارث غير مسبوقة، مؤكدة أن التكنولوجيا مرعبة وتتطور بشكل سريع ولابد أن نكون دائما علي وعي بالاستخدام الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يعطي أولوية كبيرة للأسرة لأنها نواة أى مجتمع متطور وقوي ولذلك يهتم المجلس بتنمية الأسرة ويقدم الدعم لها من الخدمات غير المسبوقة للمرأة، كما أشارت إلى برامج التوعية والمبادرات التي يقدمها المجلس.

وأضافت أن المجلس يعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا عن طريق مساعدتها في عمل مشروعات صغيرة، كما يعمل علي تمكينها سياسياً واجتماعيا، مؤكدة علي أهمية مشاركة المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لأن صوتها أمانة وهو الذي يصنع مستقبلها.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني الي طرح لجنة الاعلام للمسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة علي مستوي البحوث والدراسات الإعلامية ومشروعات التخرج لطلاب الإعلام التي تتناول قضايا المرأة، كما دعت الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمشاركة في المرصد الإعلامي للمشاركة في رصد الأعمال الاعلامية المقدمة عن المرأة والتي تستمر طوال العام، و يتم تكثيفها خلال شهر رمضان لإرتفاع نسب المشاهدة .

واستعرض الكاتب الصحفي أشرف مفيد الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتعريفاته، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل عدم الخوض في الدين أو النوع أو الجريمة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة للاخرين.

وأكد أن المرأة تشهد أزهى عصورها، كما تقدم بالشكر للدكتورة مايا مرسي علي الثمار التي تجنيها المرأة محليا ودوليا وعالميا، وتقدم بالتحية للدكتورة سوزان القليني،مؤكدا ان لجنة الإعلام أعطت الفرصة للطالبات لاكتساب المهارات والتدريب لحماية انفسهن من اي عنف.

وأكدت الإعلامية أمل علوي أنه لا يجب الاعتماد الزائد علي الذكاء الاصطناعي، وأنه يجب علي المتدربات أن يكونوا علي بينة من القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و استعرضت بعض نماذج التلاعب بالصور عن طريق الذكاء الاصطناعي لتوعية الطالبات والطلاب بضرورة توخي الحذر.

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