جيش الاحتلال يستهدف جنوب لبنان بقنابل ضوئية وفسفورية

تداولت وسائل إعلام عربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة العديسة وكفركلا جنوب لبنان بقذائف ضوئية وفسفورية.

https://x.com/ShehabAgency/status/1731615651079336185?s=20

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيرد على مصادر إطلاق قذائف هاون من جنوب لبنان تجاه مستوطنة يفتاح.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.