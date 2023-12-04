الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي،اعتقلت 7 مقدسيين، واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل من حي الثوري كلا من: أحمد حمزة شويكي، ومحمد مروان شويكي، وعمر مجاهد، وبهاء نمرين، ورياض سياج، وعلي عديلة، وحمد حافظ القيسي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت تلك القوات منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس.

يُذكر، أن الاحتلال أخطر يوم أمس منزل مكون من 5 طوابق في حي الصوانة بالهدم، حيث يعيش في أحد طوابقها الشيخ عكرمة صبري.