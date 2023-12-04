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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دقيقة حداد على شهداء غزة في افتتاح الندوة الفكرية بأيام قرطاج المسرحية

صدى البلد

بدأت اليوم أولى جلسات الندوة الفكرية بأيام قرطاج المسرحية، والتي حددت عنوانا في غاية الأهمية وهو " المسرح وجمهوره اليوم أو في اكتمال الفعل المسرحي، وطالب مدير الندوة د. محمد المديوني كل الباحثين والحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة .

وبدأت الجلسة اليوم الدكتورة نسرين إبراهيم البغدادي من مصر لتستعرض بحثها الذي تشارك به وعنوانه : الجمهور المرتاد للمسرح - قراءة في الجهود البحثية ( المسرح المصري نموذجا ) ، كما يعرض الباحث فاضل الجاف من العراق / السويد وعنوان بحثه : استراتيجيات تعزيز حضور الجمهور المسرحي في المسارح السويدية، ويقدم أيضا بيتر شبولر من ألمانيا بحثا بعنوان : تحليل علمي للجماهير بناءا علي البيانات والاستطلاعات : حالة ألمانيا .

ويقدم أيضا الدكتور جمال ياقوت من مصر بحثا بعنوان : المسرح واشكالية الاحتياج - دراسة في آليات بناء جمهور المسرح في مصر، ويستعرض أيضا الباحث محمد إدريس من تونس بحثه بعنوان : الحلقات المفقودة لتوزيع مسرحي ناجح في تونس - الاتجاهات المسرحية خلال العشرية الأخيرة .

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10ديسمبر، ويشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي : المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

الدكتور جمال ياقوت أيام قرطاج المسرحية قرطاج المسرحية

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