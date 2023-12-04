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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 صاروخا.. لبنان تمطر إسرائيل برشقات كثيفة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عربية ، في نبأ عاجل لها أنه تم إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات.

وقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة.

من ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونيةو5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهدوها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلىقواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعاعسكريا في منطقة شتول.

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