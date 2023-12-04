سرايا القدس تستهدف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية

قالت سرايا القدس، إنها قصفت نيريم ونير إسحاق ونير عوز برشقات صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام عربية بإطلاق ٢٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات.

وأكدت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة.

ومن ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونيةو5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأضافت كتائب القسام، أن مجاهدوها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلىقواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعاعسكريا في منطقة شتول.