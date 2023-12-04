حزب الله اللبناني يكبد جنود الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب قرب الحدود اللبنانية وتحقيق إصابات مباشرة.

كما قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في مجمع أشكول الإستيطاني بغلاف غزة.

وأفادت أخري بإطلاق ٢٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات.

وقالت وسائل إعلام عربية، إن صفارات الإنذار تدوي في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة.

من ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام،أن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من المسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده خلال قصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.