مصدر يكشف حقيقة عرض الزمالك لشراء نجم إنبي

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن نادي إنبي، لم يتلق أي عروض رسمية من الزمالك لضم عبد العزيز البلعوطي.





وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "مصدر داخل إنبي: لم نتلق أي عرض رسمي بشأن عبد العزيز البلعوطي من الزمالك حتى الآن".





وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.